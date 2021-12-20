У Німеччині на Новий рік запровадять "легкий локдаун": подробиці

У Німеччині на Новий рік запровадять "легкий локдаун": подробиці

Німці мають обмежити свої соціальні контакти наприкінці грудня.

У Німеччині наприкінці грудня влада планує запровадити "легкий локдаун", аби знизити зростання захворюваності та поширення "Омікрон"-штаму COVID-19.

Про це повідомляє видання Bild.

Карантин стосуватиметься всіх громадян, незалежно від наявності вакцинації чи перенесеного коронавірусу. Йдеться про обмеження соціальних контактів людей.

Планується, що зустрічі у приміщеннях та на свіжому повітрі зможуть проводити не більше 10 людей. Усі клуби та дискотеки будуть зачинені. За даними видання, запровадити обмеження планується від 28 грудня.

"Щоб уповільнити поширення варіанту (коронавірусу) "Омікрон", необхідні подальші обмеження контактів для вакцинованих та перехворілих", - цитує Bild проєкт рішення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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