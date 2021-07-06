В Киеве журналисты, психологи, стоматологи и учителя вместе исполнили оперу

Все участники хора — дилетанты.

Они готовились к этому год, пели, уезжая в метро, и так, что соседи слышали журналисты, психологи, стоматологи и учителя вышли на сцену, чтобы исполнить оперу. Хотя некоторые нотами на "Вы". Как удалось научить любителей академического пения и не сфальшивить во время выступления, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30

Светлана Возненко — владелица агентства недвижимости. Среди ее клиентов — дирижеры и народные артисты. И им есть о чем — не только поговорить, но и спеть. Потому пение для Светланы — многолетнее хобби. Женщина — участница любительского хора. Но сейчас хор замахнулся на одну из опер итальянского композитора Эмилио де Кавальери. И не просто для себя, а выступить со сцены столичной малой оперы.

Все участники хора — как и Светлана — дилетанты. Некоторые даже нот до недавнего времени не знали. Есть журналисты, синоптики и стоматологи. Голоса этих людей взялась подружить Наталья Хмилевская. Она — профессиональная хормейстерка.

Над оперой работали почти год. А как был локдаун — упорно репетировали онлайн. Некоторые партии изучал, мурлыкая себе под нос в метро.

За полтора часа выступления зрители аплодируют стоя. Артисты любители выдыхают с облегчением: им удалось

Скоро она снова вернется в привычную риэлторскую жизнь. А пока же чувствует себя настоящей оперной дивой, прижимая к груди охапку цветов.

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