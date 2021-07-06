Народные приметы, обряды и обычаи 6 июля

В ночь с 6 на 7 июля отмечается Ивана Купала

6 июля церковь и верующие чтят память Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, мученицы Агриппины, праведного Артемия Веркольского, святителя Германа, архиепископа Казанского, мучеников Евстохия, Гая, Провия, Лолия, Урвана и других.

6 июля: церковный праздник

Святaя Агриппина, дева, пострадала во времена преследований Валерияна. Была она родом из Рима, где и приняла мученическую смерть. Мучители надели ее, били сначала розгами, а затем палками, поломали ей кости и бросили в тюрьму, где она позже скончалась.

Праздники Агриппина была замучена около 256 г. Бог прославил гроб святой девы и мученицы многими чудесами. Примерно в XI в. часть мощей святой мученицы было перенесено в Константинополь.

6 июля: народные традиции

Этот день считается одним из лучших для заготовки лекарственных трав. Повсюду в Украине люди на рассвете до восхода солнца отправлялись в лес и на луга, чтобы запастись природными целителями. Запрещалось заготавливать травы только "нечистым" женщинам, у которых на этот период приходилась месячные.

6 июля: что категорически запрещено

быть в одиночестве;

ложиться спать до полуночи;

беременным, пожилым людям и маленьким детям подходить к воде.

6 июля: что стоит сделать

В ночь с 6 на 7 июля отмечается Ивана Купала. Купала — это древний языческий праздник красоты, молодости и самоочищения.

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С ним связаны интересные обряды у воды, которые устраивала молодежь. Ребята готовили костер, а девушки одевали чучело — Марену.

6 июля: украинские народные приметы

Дождевая вода стоит в пределах — на близкое прояснения, а как быстро всасывается в землю проливной дождь.

Если паук вылезает из гнезда и ткет новую паутину или на открытом воздухе делает другую с длинными нитями — будет хорошая погода.

Насекомые скрываются в листве деревьев — к дождю.

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