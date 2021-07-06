Астрологический прогноз на 6 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: любые дела в этот день находятся под угрозой, поэтому без неотложной необходимости лучше ими не заниматься – нужно заняться второстепенными делами, которые давно находятся в долгом ящике и ждут внимания. Воздержаться стоит и от покупок – вряд ли они прослужат долго, поскольку, скорее всего, окажутся со скрытым браком или просто очень быстро разонравятся.

Символ дня: жаба.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день не располагает к активным действиям, впрочем, бездельничать тоже не стоит – лучше найти спокойное и неприятное занятие.

Число дня: 8

Цвет дня: голубой, лазоревый.

Камни дня: желтый нефрит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: бедра, поэтому надо максимально бережно к ним относиться и постараться не травмировать их при занятиях спортом.

Слова дня: обновление, трансформация от безразличия к новым целям.

Геометрическая фигура дня: квадрат, прямоугольник.

Мистика дня: можно читать заговоры, касающиеся судебных процессов, и делать защитные амулеты и талисманы.

Табу дня: берегите порядок, тогда и он убережет вас.

Какие люди рождаются в этот день: появившиеся на свет в этот день производят на окружающих обманчивое впечатление: они могут казаться тихими, спокойными и беззащитными, хотя на самом деле сильны и легко могут дать отпор тем, кто решит их обидеть. Если они научатся контролировать себя, то могут достичь высот в любой сфере деятельности, так что могут выбрать любую профессию.

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