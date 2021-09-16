В Национальной опере композиторы, музыканты и публика благодарили врачей

Проект стал единением и солидарностью в мировой борьбе с пандемией.

В Национальной опере Украины, в Киеве, состоялась мировая премьера международного проекта "Музыкальная благодарность врачам", где композиторы со всего мира объединились, чтобы исполнить свои произведения в благодарность медикам. В зрительном зале — именно они.

О том, как проходил концерт и какова главная идея такого музыкального проекта — 16 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Исполнители в сочетании онлайн- и офлайн-форматов представили музыку всех континентов, несколько мировых премьер украинских и иностранных композиторов. В мероприятии принимали участие артисты ЮНЕСКО из разных стран.

Но, конечно, такие музыкальные подарки — не просто возможность для врачей отдохнуть от сложнейшей ежедневной работы. Это — еще одно напоминание — врачи до сих пор остаются на передовой в борьбе с COVID-19.

"Этот концерт не станет локальной событием — его сможет увидеть мировая аудитория, сегодняшний проект "Музыкальная благодарность врачам" будет размещен на медиа-платформе, и врачи из разных уголков мира смогут почувствовать, что они нужны", — отметил автор проекта артист ЮНЕСКО во имя мира Герман Макаренко.

Новости Украины: композиторы со всего мира благодарят медиков музыкой в Национальной опере в Киеве

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