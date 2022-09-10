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В Одессе любимая собачка ГСЧСовцев, которую они спасли из огня, теперь становится в их ряды

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В Одессе любимая собачка ГСЧСовцев, которую они спасли из огня, теперь становится в их ряды

Любимец одесских спасателей – щенок Мажор, спасшегося во время пожара и о котором ранее уже рассказывала ТСН – станет полноценным членом команды чрезвычайников.

Песик Мажор уже был на просмотре у кинологов, те оценили его способности и обещают хвостатому озорнику стремительный карьерный рост, говорится в ТСН.

Первое упражнение в жизни щенка - его учат откликаться на собственное имя и смотреть в глаза хозяина. После развлечений и ласк, которыми Мажора баловали спасатели, начинать обучение и серьезную работу – трудно. И не только собачке, но и его будущей воспитательнице. «Я когда уже поняла, что он способен. Что он понимает, что с ним делают, я уже больше переживала за себя: вдруг я чего-то не пойму. После этой тренировки, я так горжусь им», — говорит она.

Песика одесские ГСЧСовцев спасли во время пожара в доме его хозяев. И взяли его себе. Щенок быстро стал общим любимцем и утешением после тяжелых вызовов. Оказалось: Мажор имеет чрезвычайные способности к дрессировке, поэтому кинологи рекомендовали отдать его на обучение. «Мне очень понравилось, что он на незнакомой территории, где пахнет собаками и другими животными, он очень себя адекватно вел. Очень интересный, любознательный. То есть, это – собака с перспективой и сразу очень быстро все поняла. С него можно действительно лепить», — убеждает инструктор кинологического союза Украины Галина Черлак.

Мажор начинает учиться, чтобы в будущем выезжать с командой спасателей на вызовы. Поиск людей под завалами, или распознавание взрывчатки — к чему Мажор наиболее способен, станет понятно со временем. Но пока он играет после первых успешных занятий.

Щенок Мажор станет членом команды одесских спасателей

Щенок Мажор станет членом команды одесских спасателей

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