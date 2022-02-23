В Станице Луганской в результате вражеских обстрелов горит жилой дом

К счастью, жертв среди мирного населения нет.

В Станице Луганской области пророссийские боевики обстреляли жилой дом, из-за чего он загорелся. В настоящее время идет ликвидация пожара.

Об этом сообщил военный журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

По его словам, 23 февраля в часть № 1 (пгт. Станица Луганская) поступило сообщение о том, что в пгт. Станица Луганская на улице Ватутина, 98 горит здание из-за вражеских обстрелов. В частности, в здание попал боеприпас 122 мм.

По данным ГСЧС Украины, к счастью, жертв среди мирного населения нет. "На место пожара были направлены 2 единицы техники и 8 человек личного состава ГСЧС. По прибытию было установлено, что горит жилой дом на площади 80 кв. м. Продолжается ликвидация пожара", — сообщили спасатели.

Напомним, незаконные вооруженные формирования РФ в Донбассе продолжают обстрелы. По состоянию на 17:00 23 февраля они произвели 59 обстрелов на Донбассе, 54 из которых – с применением тяжелого вооружения.

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