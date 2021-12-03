Вблизи Винницы опрокинулась цистерна с 19 тоннами аммиака

Спасатели делают все возможное, чтобы не произошло разгерметизации.

Неподалеку от Винницы на трассе перевернулась цистерна с аммиаком. Водитель многотонного грузовика не справился с управлением и взлетел в кювет. Мужчина получил только ушиб, но на место съехалась полиция и спасатели, ведь существует риск разгерметизации цистерны с ядовитым веществом.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Цистерна до сих пор опрокинута, но никаких последствий нет, разгерметизации не произошло. Но спасатели в специальных защитных костюмах перекачивают ядовитый газ из другой цистерны.

«По состоянию на данный момент перекачано около 4 тонн сжиженного аммиака, всего в автоцистерне 19 тонн. Работает специальная техника на случай, если произойдет разгерметизация цистерны, с помощью струй воды облако будет осаждено, но мы надеемся этого не произойдет», — отметила спикер ГСЧС Винницкой области Оксана Урбанская.

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Работы по откачке очень опасны, говорят спасатели. Территория огорожена, чтобы никто из посторонних не подошел близко, ведь взрывоопасный аммиак. Несмотря на это, пробки на трассе нет. Движение по трассе не перекрывали, но водителям машин советуют не останавливаться.

«Прекратить полностью движение мы не можем, поэтому все проезжают, запрещено останавливаться, на случай того, чтобы никто не бросил никакую спичку», — добавляют спасатели.

Новости Украины: неподалеку от Винницы перевернулась цистерна с аммиаком – произошла ли разгерметизация

В полиции говорят, что водитель тягача ехал в Хмельницкий, но не справился с управлением – почему, пока неизвестно. При ударе мужчину заблокировало в кабине, с черепно-мозговой травмой его госпитализировали.

Это не первая подобная авария в регионе за последние дни. В начале недели в Немирове из железнодорожной цистерны тоже произошла утечка аммиака. Никто тогда не пострадал, но последствия ликвидировали почти сутки. Над цистерной создавали водяной защитный купол, чтобы яд не попал в воздух.

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