Поблизу Вінниці перекинулась цистерна із 19 тоннами аміаку

Рятувальники роблять все можливе, щоб не сталось розгерметизації.

Неподалік Вінниці на трасі перекинулася цистерна з аміаком. Водій багатотонної вантажівки не впорався з кермуванням і злетів у кювет. Чоловік зазнав лише забоїв, але на місце з’їхалась поліція та рятувальники, аде існує ризик розгерметизації цистерни з отруйною речовиною.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Цистерна досі перекинута, але будь-яких наслідків немає, розгерметизації не сталось. Але рятувальники у спеціальних захисних костюмах перекачують отруйний газ із в іншу цистерну.

«Станом на зараз перекачано близько 4 тонн скрапленого аміаку, загалом в автоцистерні 19 тонн. Працює спеціальна техніка на випадок, якщо станеться розгерметизація цистерни, за допомогою струменів води хмара буде осаджена, але ми сподіваємось цього не станеться», - зазначила речниця ДСНС Вінниччини Оксана Урбанська

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Роботи із відкачування дуже небезпечні, кажуть надзвичайники. Територія обгороджена, аби ніхто із сторонніх не підійшов близько, адже аміак вибухонебезпечний. Незважаючи на це, затору на трасі немає. Рух трасою не перекривали, але водіям машин радять не зупинятися.

«Припинити повністю рух ми не можемо, тому всі проїжджають, заборонено зупинятися, на випадок того, щоб ніхто не кинув ніякого сірника», - додають рятувальники.

Новини України: неподалік Вінниці перекинулася цистерна з аміаком – чи сталася розгерметизація

У поліції кажуть, що водій тягача їхав до Хмельницького, але не впорався з керуванням - чому, поки невідомо. Під час удару чоловіка заблокувало в кабіні, із черепно-мозковою травмою його шпиталізували.

Це не перша така аварія в регіоні за останні дні. На початку тижня у Немирові з залізничної цистерни теж стався витік аміаку. Ніхто тоді не постраждав, але наслідки ліквідовували майже добу. Над цистерною створювали водяний захисний купол, аби отрута не потрапила у повітря.

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