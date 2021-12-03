У Кривому Розі через обвал на шахті загинув 48-річний гірник

У Кривому Розі через обвал на шахті загинув 48-річний гірник

На гірника впала руда.

У Кривому Розі на одній із шахт стався обвал. Внаслідок чого загинув 48–річний гірник.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його даними, обвал стався на шахті "Артем-1". У поліції додали, що руда рухнула на гірника під час виконання робіт. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

"Під уламками опинився 48-річний прохідник. Чоловіка намагалися врятувати його колеги, але від отриманих травм він загинув", – написав Волинець.

У Державній службі з питань праці уточнили, що трагедія сталася під час виконання підрядних робіт на орт-заїзді 231 осі горизонту 1135 метрів.

"Наразі ГУ Держпраці у Дніпропетровській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення розслідування нещасного випадку", - сказано в повідомленні.

За фактом загибелі гірника правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 КК України. Його тіло відправили на судмедекспертизу.

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