Во Львове попрощались с диссидентом Игорем Калинцем: фото, видео

Прощание с Игорем Калинцем / © Львівська міська рада

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Во Львове попрощались с Игорем Калинцем — поэтом, шестидесятником и бывшим политзаключенным. Он умер на 86 году жизни. Церемония началась в соборе святого Юра. Оттуда траурная процессия отправилась в центр города. Похоронили известного диссидента на Лычаковском кладбище.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

С Игорем Калинцем прощались в сердце Львова — на площади Рынок. В это время на Ратуше приспустили флаги, а фасад здания украсили портретом диссидента.

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Прощание с Игорем Калинцом / © Львівська міська рада

Все работники мэрии вышли отдать дань уважения. А трубач с башни заиграл «Повіяв вітер степовий» — одну из любимых мелодий поэта.

Дата публикации 16:18, 01.07.25 Количество просмотров 13 Поэт, шестидесятник, диссидент: Львов прощается с Игорем Калинцем

Сотни львовян, коллеги, друзья пришли провести Игоря Калинца в последний путь. Отпевали поэта в соборе святого Юра — храме, который имел особое значение для его семьи, рассказывает дочь.

Прощание с Игорем Калинцом / © ТСН

«Еще полтора года назад, 1 ноября 2023 года папа именно здесь, в этих стенах получил премию имени Андрея Шептицкого. Первая премия и он был первым лауреатом этой премии также значительной суммой. И он сразу сказал, пересчитай и что-то сделай. И мы купили дроны», — говорит Звенислава Мамчур-Калинец, дочь Игоря Калинца.



Игорь Калинец очень переживал за ситуацию на фронте. И до последнего пытался поддерживать защитников. Для Украины — он одна из самых известных фигур движения сопротивления. В 70-х подвергся преследованиям за участие в самиздате, поддержку украинской культуры и языка. Коммунистическая власть приговорила его к шести годам лагерей и трем годам ссылки — за «антисоветскую пропаганду».

«Я вспоминаю 78 год. Я познакомился с Игорем в лагере Кучено на Урале. Я тогда молодой зек смотрел на него, а он уже заканчивал свой срок. И что для меня было очень поучительным, его спокойствие, спокойствие человека, который выбрал свой жизненный путь, знает на чьей стороне он есть», — говорит проректор Украинского католического университета Мирослав Маринович.

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Похоронили Игоря Калинца на Лычаковском кладбище. Вместо цветов семья просила делать пожертвования на Вооруженные силы.

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