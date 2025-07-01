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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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154
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2 хв

У Львові попрощались із дисидентом Ігорем Калинцем: фото, відео

У Львові попрощались із дисидентом Ігорем Калинцем.

Автор публікації
Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
Прощання із Ігорем Калинцем

Прощання із Ігорем Калинцем / © Львівська міська рада

У Львові попрощались з Ігорем Калинцем — поетом, шістдесятником і колишнім політвʼязнем. Він помер на 86 році життя. Церемонія розпочалась у соборі святого Юра. Звідти жалобна процесія вирушила до центру міста. Поховали відомого дисидента на Личаківському кладовищі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

З Ігорем Калинцем прощалися у серці Львова — на площі Ринок. У цей час на Ратуші приспустили прапори, а фасад будівлі прикрасили портретом дисидента.

Прощання з Ігорем Калинцем / © Львівська міська рада

Прощання з Ігорем Калинцем / © Львівська міська рада

Усі працівники мерії вийшли віддати шану. А сурмач із вежі заграв «Повіяв вітер степовий» — одну з улюблених мелодій поета.

Сотні львівʼян, колеги, друзі прийшли провести Ігоря Калинця в останню путь. Відспівували поета у соборі святого Юра — храмі, який мав особливе значення для його родини, розповідає донька.

Прощання із Ігорем Калинцем / © ТСН

Прощання із Ігорем Калинцем / © ТСН

«Ще півтори роки тому, 1 листопада 2023 року тато саме тут, в цих стіна отримав премію імені Андрея Шептицького. Перша премія і він був першим лауреатом цієї премії також значною сумою. І він зразу сказав, перерахуй і щось зроби. І ми купили дрони», — каже Звенислава Мамчур-Калинець, донька Ігоря Калинця.

Ігор Калинець дуже переживав за ситуацію на фронті. І до останнього намагався підтримувати захисників. Для України — він одна з найвідоміших постатей руху опору. У 70-х зазнав переслідувань за участь у самвидаві, підтримку української культури та мови. Комуністична влада засудила його до шести років таборів і трьох років заслання — за «антирадянську пропаганду».

«Я згадую 78 рік. Я познайомився з Ігорем у таборі Кучено на Уралі. Я тоді молодий зек дивися на нього, а він вже закінчував свій термін. І що для мене було дуже повчальним, його спокій, спокій людини, яка вибрала свій життєвий шлях, знає на чиєму боці вона є», — каже проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.

Поховали Ігоря Калинця на Личаківському кладовищі. Замість квітів родина просила робити пожертви на Збройні сили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 1 ЛИПНЯ. УДАР по ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ! НОТА ПРОТЕСТУ КИЄВУ! Небезпечна ГРА

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