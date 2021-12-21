Зеркальная дата 21.12.21: почему ее считают магической и как этот день провели украинцы

Эзотерики советуют молодоженам жениться в такую дату, поскольку это не только красиво, но и полезно.

День зимнего солнцестояния, 12 декабря 2021 года, примечателен не только тем, что он самый короткий в году. Это еще и зеркальная дата. Эзотерики уверяют, что такое совпадение цифр дарит этому дню сильную энергетику и может принести удачу. Так что в такой день хорошо загадывать желания, планировать следующий год, медитировать, убирать и наряжать елку. А вот жениться в такую дату – еще и красиво.

О том, сколько семей решили сделать 21-е число 12-го месяца 21-го года своей важной датой и каковы приметы этого дня, говорится 21 декабря в сюжете ТСН.19:30.

День зимнего солнцестояния – самый короткий в году, а его ночь – самая длинная. Эзотерики считают его энергетически сильным и уверяют: если правильно провести этот день, то ближайшие годы будут благоприятными.

“Можно купить елку, украсить дом, подарить себе настроение, благотворительность очень важна. Важно избавляться от негативных, мыслей, можно убрать в доме, загадать желания”, — перечисляет полезные в этот день дела эзотерик Сурен Джулакян.

Чтобы задуманное сбылось, советуют сделать карту желаний, которую следует разделить на 9 частей, где каждый сегмент отвечает за определенную область — семью, карьеру, здоровье и т.д. Желание нужно прописывать последовательно: от самых главных – до более мелких. Описывать их следует в настоящем времени.

В этом году день зимнего солнцестояния совпадает с зеркальной датой – 21.12.21. Это, говорят эзотерики, делает его еще более магическим. “Цифра 12 и 2 считаются сильнейшими. Двадцать один – это фактически число успеха. Цифра один – значит лидерство, первенство, а двойка – это баланс”, — объясняет эксперт от нумерологии.

Большого свадебного бума в киевских ЗАГСах зеркальная магическая дата не вызвала, хотя желающих пожениться было немало — образовалось 160 новых семей. По словам руководителя отделов ДРАЦС города Киева Совета Дашутиной, для вторника зимой это достаточно много.

Молодожены выбирали эту дату по разным причинам, но все соглашаются с тем, что эта дата прекрасна. “Я родилась 21 числа, Диме тоже нравится это число. Думаю, оно принесет нам счастье", – говорит невеста Алена.

В следующий раз ажиотаж в ЗАГСах ожидают уже через два месяца — 22.02.22. В такой волшебный день работать придется, пожалуй, до полуночи.

Чем особенно 21 декабря и чего хорошо ждать от этого дня

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