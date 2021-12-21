В Вашингтоне назвали условие новой встречи Байдена с Путиным

В Госдепе США считают, что такие переговоры могут проходить "на фоне деэскалации ситуации" вокруг Украины.

Во вторник, 21 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкэн сообщил, что в ближайшее время новой встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина не планируется.

Как сообщает Reuters, об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Нет планов делать это сейчас", — сказал Блинкен, добавив, что переговоры должны проходить "на фоне деэскалации ситуации" вокруг Украины.

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По его словам, США надеются, что Россия отведет войска от границы с Украиной и снизит напряженность.

"Ведение переговоров при таких условиях будет более подходящим, чем тогда, когда продолжается рост напряженности", — сказал госсекретарь.

Напомним, 21 декабря во время общения с журналистами после общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора" президент Украины Владимир Зеленский напомнил об инициативах Украины по прекращению войны и мирному урегулированию на Донбассе и заявил о готовности к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации .

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