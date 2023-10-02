Рататуй: очень простой рецепт

Этот рататуй нужно запекать в духовке, со слоями сезонных фаворитов, таких как сладкий перец и кабачки. Он полезный, но сытный, готовится менее чем за час и очень эффективен в подаче.
Ингредиенты
- оливковое масло
- 5 ст. л.
- зубчик чеснока
- 2 шт
- орегано
- 2 веточки
- томатный соус
- 1 стакан
- баклажан
- 1 шт.
- красный лук
- 1 шт.
- кабачки
- 4 шт.
- красный перец
- 2 шт.
- листья тимьяна
- 2 ст. л.
- помидоры
- 3 шт.
- соль и перец
- Нарежете все овощи кружками, лук тонкими кружками.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Приготовьте несколько небольших форм для выпечки.
- В небольшой кастрюле нагрейте оливковое масло и чеснок на слабом огне. Готовьте до появления аромата, около 1 минуты. Снимите кастрюлю с огня, добавьте орегано и дайте настояться 15 минут. Удалите чеснок и орегано.
- Налейте 2 чайные ложки оливкового масла на дно каждой формы для выпечки.
- Выложите 2 столовые ложки томатного пюре на дно каждой формы для запекания
- Выложите баклажаны, лук, кабачки, перец и помидоры в подготовленные формы для запекания.
- Смажьте сверху оставшимся томатным пюре, затем равномерно сбрызните оставшимся маслом. Посыпьте тимьяном, приправьте солью и перцем.
- Запекайте до тех пор, пока овощу не станут мягким и не начнут подрумяниваться на поверхности и по краям, 25–30 минут. Перед подачей дайте остыть в течение 5–10 минут.
Читайте также: