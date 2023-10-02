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Рататуй: очень простой рецепт

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
72 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
596
Время на прочтение
1 мин
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Рататуй: очень простой рецепт

Рататуй / Фото: Credits

Этот рататуй нужно запекать в духовке, со слоями сезонных фаворитов, таких как сладкий перец и кабачки. Он полезный, но сытный, готовится менее чем за час и очень эффективен в подаче.

Ингредиенты

оливковое масло
5 ст. л.
зубчик чеснока
2 шт
орегано
2 веточки
томатный соус
1 стакан
баклажан
1 шт.
красный лук
1 шт.
кабачки
4 шт.
красный перец
2 шт.
листья тимьяна
2 ст. л.
помидоры
3 шт.
соль и перец
  1. Нарежете все овощи кружками, лук тонкими кружками. 
  2. Разогрейте духовку до 190 градусов. Приготовьте несколько небольших форм для выпечки. 
  3. В небольшой кастрюле нагрейте оливковое масло и чеснок на слабом огне. Готовьте до появления аромата, около 1 минуты. Снимите кастрюлю с огня, добавьте орегано и дайте настояться 15 минут. Удалите чеснок и орегано.
  4. Налейте 2 чайные ложки оливкового масла на дно каждой формы для выпечки. 
  5. Выложите 2 столовые ложки томатного пюре на дно каждой формы для запекания  
  6. Выложите баклажаны, лук, кабачки, перец и помидоры в подготовленные формы для запекания. 
  7. Смажьте сверху оставшимся томатным пюре, затем равномерно сбрызните оставшимся маслом. Посыпьте тимьяном, приправьте солью и перцем.
  8. Запекайте до тех пор, пока овощу не станут мягким и не начнут подрумяниваться на поверхности и по краям, 25–30 минут. Перед подачей дайте остыть в течение 5–10 минут.

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Дата публикации
Просмотры
596
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