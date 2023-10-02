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Рататуй: дуже простий рецепт

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
72 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
523
Час на прочитання
1 хв
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Рататуй: дуже простий рецепт

Рататуй / Фото: Credits

Цей рататуй треба запікати в духовці, з шарами сезонних фаворитів, як-от солодкий перець і кабачки. Він корисний, але ситний, готується за годину і дуже ефектний у подаванні.

Інгредієнти

оливкова олія
5 ст. л.
зубчик часнику
2 шт.
орегано
2 гілочки
томатний соус
1 скл.
баклажан
1 шт.
червона цибуля
1 шт.
кабачки
4 шт.
червоний перець
2 шт.
листя чебрецю
2 ст. л.
помідори
3 шт.
сіль і перець
за смаком
  1. Наріжете всі овочі кружальцями, цибулю – тонкими кружальцями.
  2. Розігрійте духовку до 190 градусів. Приготуйте кілька невеликих форм для випікання.
  3. В невеликій каструлі нагрійте оливкову олію та часник на слабкому вогні. Готуйте до появи аромату близько 1 хвилини. Зніміть каструлю з вогню, додайте орегано та дайте настоятися 15 хвилин. Видаліть часник і орегано.
  4. Налийте 2 чайні ложки оливкової олії на дно кожної форми для випікання.
  5. Викладіть 2 столові ложки томатного пюре на дно кожної форми для запікання.
  6. Викладіть баклажани, цибулю, кабачки, перець і помідори до підготовлених форм для запікання.
  7. Змастіть зверху залишками томатного пюре, потім рівномірно збризніть маслом, яке залишилося. Посипте чебрецем, приправте сіллю й перцем.
  8. Запікайте доти, доки овочі не стануть м'якими й не почнуть підрум'янюватися на поверхні та по краях, близько 25–30 хвилин. Перед подаванням дайте охолонути протягом 5–10 хвилин.

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Дата публікації
Перегляди
523
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