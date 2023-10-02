Рататуй: дуже простий рецепт

Цей рататуй треба запікати в духовці, з шарами сезонних фаворитів, як-от солодкий перець і кабачки. Він корисний, але ситний, готується за годину і дуже ефектний у подаванні.
Інгредієнти
- оливкова олія
- 5 ст. л.
- зубчик часнику
- 2 шт.
- орегано
- 2 гілочки
- томатний соус
- 1 скл.
- баклажан
- 1 шт.
- червона цибуля
- 1 шт.
- кабачки
- 4 шт.
- червоний перець
- 2 шт.
- листя чебрецю
- 2 ст. л.
- помідори
- 3 шт.
- сіль і перець
- за смаком
- Наріжете всі овочі кружальцями, цибулю – тонкими кружальцями.
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Приготуйте кілька невеликих форм для випікання.
- В невеликій каструлі нагрійте оливкову олію та часник на слабкому вогні. Готуйте до появи аромату близько 1 хвилини. Зніміть каструлю з вогню, додайте орегано та дайте настоятися 15 хвилин. Видаліть часник і орегано.
- Налийте 2 чайні ложки оливкової олії на дно кожної форми для випікання.
- Викладіть 2 столові ложки томатного пюре на дно кожної форми для запікання.
- Викладіть баклажани, цибулю, кабачки, перець і помідори до підготовлених форм для запікання.
- Змастіть зверху залишками томатного пюре, потім рівномірно збризніть маслом, яке залишилося. Посипте чебрецем, приправте сіллю й перцем.
- Запікайте доти, доки овочі не стануть м'якими й не почнуть підрум'янюватися на поверхні та по краях, близько 25–30 хвилин. Перед подаванням дайте охолонути протягом 5–10 хвилин.
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