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Ванильный эспрессо-мартини: рецепт оригинального коктейля

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
77 ккал
Дата публикации
Просмотры
122
Время на прочтение
1 мин
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Ванильный эспрессо-мартини: рецепт оригинального коктейля

Ванильный эспрессо-мартини / Фото: Credits

Это идеальная тонкая вариация классического коктейля "эспрессо-мартини", который подойдет и для вечеринки, и просто для зимнего вечера в кругу семьи.

Ингредиенты

мед
80 г
ванильный экстракт
1 ст. л.
ванильный сахар для ободка
водка
3 ст. л.
Калуа
3 ст. л.
эспрессо
30 мл

1. Приготовьте ванильно-медовый сироп. В средней кастрюле доведите до кипения 1/4 стакана воды, мед и ваниль на сильном огне. Прокипятите 2-3 минуты, затем снимите с огня. Дайте остыть. Этого сиропа хватит примерно на 6 напитков.
2. При желании посыпьте стакан ванильным сахаром.
3. В шейкере смешайте 2–3 чайные ложки медового сиропа, водку, Калуа и эспрессо. Добавьте лед и энергично встряхивайте в течение 1 минуты. Процедить в подготовленный стакан. По желанию украсьте парой кофейных зерен.

Совет

  • Ванильный сахар можно сделать самостоятельно, для этого смешайте 1/4 стакана сахарного песка с 1/2 чайной ложки ванили. 

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