Ванильный эспрессо-мартини: рецепт оригинального коктейля

Это идеальная тонкая вариация классического коктейля "эспрессо-мартини", который подойдет и для вечеринки, и просто для зимнего вечера в кругу семьи.
Ингредиенты
- мед
- 80 г
- ванильный экстракт
- 1 ст. л.
- ванильный сахар для ободка
- водка
- 3 ст. л.
- Калуа
- 3 ст. л.
- эспрессо
- 30 мл
1. Приготовьте ванильно-медовый сироп. В средней кастрюле доведите до кипения 1/4 стакана воды, мед и ваниль на сильном огне. Прокипятите 2-3 минуты, затем снимите с огня. Дайте остыть. Этого сиропа хватит примерно на 6 напитков.
2. При желании посыпьте стакан ванильным сахаром.
3. В шейкере смешайте 2–3 чайные ложки медового сиропа, водку, Калуа и эспрессо. Добавьте лед и энергично встряхивайте в течение 1 минуты. Процедить в подготовленный стакан. По желанию украсьте парой кофейных зерен.
Совет
- Ванильный сахар можно сделать самостоятельно, для этого смешайте 1/4 стакана сахарного песка с 1/2 чайной ложки ванили.
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