Ванильный эспрессо-мартини: рецепт оригинального коктейля

Это идеальная тонкая вариация классического коктейля "эспрессо-мартини", который подойдет и для вечеринки, и просто для зимнего вечера в кругу семьи.

Ингредиенты мед 80 г ванильный экстракт 1 ст. л. ванильный сахар для ободка водка 3 ст. л. Калуа 3 ст. л. эспрессо 30 мл

1. Приготовьте ванильно-медовый сироп. В средней кастрюле доведите до кипения 1/4 стакана воды, мед и ваниль на сильном огне. Прокипятите 2-3 минуты, затем снимите с огня. Дайте остыть. Этого сиропа хватит примерно на 6 напитков.

2. При желании посыпьте стакан ванильным сахаром.

3. В шейкере смешайте 2–3 чайные ложки медового сиропа, водку, Калуа и эспрессо. Добавьте лед и энергично встряхивайте в течение 1 минуты. Процедить в подготовленный стакан. По желанию украсьте парой кофейных зерен.

Совет

Ванильный сахар можно сделать самостоятельно, для этого смешайте 1/4 стакана сахарного песка с 1/2 чайной ложки ванили.

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