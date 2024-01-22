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Ванільний еспресо мартіні: рецепт оригінального коктейлю

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
77 ккал
Дата публікації
Перегляди
128
Час на прочитання
1 хв
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Ванільний еспресо мартіні: рецепт оригінального коктейлю

Ванільний еспресо мартіні / Фото: Credits

Це ідеальна тонка варіація класичного коктейлю "еспресо мартіні", який підійде і для вечірки, і просто для зимового вечора в родинному колі.

Інгредієнти

мед
80 г
ванільний екстракт
1 ст. л.
ванільний цукор для обідка
горілка
3 ст. л.
калуа
3 ст. л.
еспресо
30 мл

1. Приготуйте ванільно-медовий сироп. У середній каструлі доведіть до кипіння 1/4 склянки води, мед і ваніль на сильному вогні. Прокип'ятіть 2-3 хвилини, потім зніміть із вогню. Дайте охолонути. Цього сиропу вистачить приблизно на 6 напоїв.
2. За бажанням посипте склянку ванільним цукром.
3. У шейкері змішайте 2-3 чайні ложки медового сиропу, горілку, калуа та еспресо. Додайте лід та енергійно струшуйте протягом 1 хвилини. Процідіть у підготовлену склянку. За бажанням прикрасьте кавовими зернами.

Порада

  • Ванільний цукор можна зробити самостійно, для цього змішайте 1/4 склянки цукрового піску з 1/2 чайної ложки ванілі.

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