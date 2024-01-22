Ванільний еспресо мартіні: рецепт оригінального коктейлю

Це ідеальна тонка варіація класичного коктейлю "еспресо мартіні", який підійде і для вечірки, і просто для зимового вечора в родинному колі.
Інгредієнти
- мед
- 80 г
- ванільний екстракт
- 1 ст. л.
- ванільний цукор для обідка
- горілка
- 3 ст. л.
- калуа
- 3 ст. л.
- еспресо
- 30 мл
1. Приготуйте ванільно-медовий сироп. У середній каструлі доведіть до кипіння 1/4 склянки води, мед і ваніль на сильному вогні. Прокип'ятіть 2-3 хвилини, потім зніміть із вогню. Дайте охолонути. Цього сиропу вистачить приблизно на 6 напоїв.
2. За бажанням посипте склянку ванільним цукром.
3. У шейкері змішайте 2-3 чайні ложки медового сиропу, горілку, калуа та еспресо. Додайте лід та енергійно струшуйте протягом 1 хвилини. Процідіть у підготовлену склянку. За бажанням прикрасьте кавовими зернами.
Порада
- Ванільний цукор можна зробити самостійно, для цього змішайте 1/4 склянки цукрового піску з 1/2 чайної ложки ванілі.
Читайте також:
- Модний коктейль: рецепт пряного яблучно-корицевого спріцу
- Коктейлю "Кривава Мері" – 100 років: історія появи та рецепт
- Битва маргарит: Рита Ора та Тейлор Гілл поділилися рецептами алкогольного коктейлю