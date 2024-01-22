Ванільний еспресо мартіні: рецепт оригінального коктейлю

Це ідеальна тонка варіація класичного коктейлю "еспресо мартіні", який підійде і для вечірки, і просто для зимового вечора в родинному колі.

Інгредієнти мед 80 г ванільний екстракт 1 ст. л. ванільний цукор для обідка горілка 3 ст. л. калуа 3 ст. л. еспресо 30 мл

1. Приготуйте ванільно-медовий сироп. У середній каструлі доведіть до кипіння 1/4 склянки води, мед і ваніль на сильному вогні. Прокип'ятіть 2-3 хвилини, потім зніміть із вогню. Дайте охолонути. Цього сиропу вистачить приблизно на 6 напоїв.

2. За бажанням посипте склянку ванільним цукром.

3. У шейкері змішайте 2-3 чайні ложки медового сиропу, горілку, калуа та еспресо. Додайте лід та енергійно струшуйте протягом 1 хвилини. Процідіть у підготовлену склянку. За бажанням прикрасьте кавовими зернами.

Порада

Ванільний цукор можна зробити самостійно, для цього змішайте 1/4 склянки цукрового піску з 1/2 чайної ложки ванілі.

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