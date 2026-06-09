Салат из чесночных стрелок: три лучших рецепта

Какие салаты приготовить из чесночных стрелок

Реклама

Начало лета — особенное время для всех любителей свежей зелени и домашнего овощеводства. Именно в этот короткий период на грядках появляется уникальный сезонный продукт, который многие ошибочно недооценивают — чесночные стрелки. Часто огородники срезают их только для того, чтобы стимулировать рост самих луковиц, даже не догадываясь, какое кулинарное сокровище держат в руках.

Эти сочные зеленые побеги имеют удивительный вкус: они гораздо нежнее обычного чеснока, не имеют лишней жгучести или горечи, но одновременно дарят блюдам изящный, пикантный аромат. Кроме того, чесночные стрелки невероятно полезны. Они являются настоящим концентратом витаминов C, PP, группы B, а также содержат фитонциды, которые укрепляют иммунитет и помогают организму проснуться после затяжной зимы.

Если вы привыкли только обжаривать их на сковороде, пора расширить гастрономические горизонты. Из стрелок можно приготовить потрясающие, хрустящие, пикантные и очень сытные салаты, которые станут настоящим украшением вашего стола. Предлагаем три проверенных рецепта, которые помогут раскрыть весь потенциал этого летнего деликатеса.

Реклама

Салат из чесночных стрелок и яиц

Это блюдо по своей текстуре и нежности напоминает классический салат с зеленым луком, но приятный, деликатный чесночный аромат без лишней горечи.

Ингредиенты:

Чесничные стрелки — 300 г

Куриные яйца — 3 шт.

Сметана (или натуральный йогурт) — 2–3 ст. л.

Свежая зелень укропа или петрушки — 3-4 веточки.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Куриные яйца отваривают вкрутую, охлаждают в холодной воде, очищают от скорлупы и нарезают небольшими кубиками. Свежие чесночные стрелки тщательно промывают под проточной водой, полностью срезают верхнюю часть с бутонами, а сами зеленые стебли нарезают кусочками длиной около одного-двух сантиметров. В кастрюле кипятят воду, слегка ее подсаливают и опускают туда нарезанные стрелки на две минуты для бланширования. Это поможет зелени стать мягче и уберет лишнюю горечь. Пробланшированные стрелки сразу отбрасывают на дуршлаг и промывают ледяной водой, чтобы они сохранили свой яркий цвет, после чего оставляют на несколько минут для стекания излишней влаги. В глубокой салатнице соединяют полностью остывшие чесночные побеги и нарезанные яйца. К ингредиентам добавляют мелко покрошенную свежую зелень укропа или петрушки, соль, черный перец, все заправляют сметаной и тщательно перемешивают перед подачей на стол.

Пикантный салат из чесночных стрелок по-корейски

Этот вариант оценят любители ярких, острых и пряных закусок. Благодаря мариновке стрелки становятся хрустящими и отлично насыщаются ароматами специй.

Ингредиенты:

Чесничные стрелки — 400 г

Морковь (большая) — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Растительное масло — 3 ст. л.

Соевый соус — 1,5 ст. л.

Яблочный или рисовый уксус (6%) — 1 ч. л.

Молотый кориандр — 1 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Семена кунжута — 1 ст. л.

Острый красный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Чесноковые стрелки моют, удаляют бутоны, а стебли нарезают продолговатыми кусочками по четыре-пять сантиметров. Нарезанные побеги опускают в кипящую воду на три минуты, после чего отбрасывают на дуршлаг, промывают холодной водой и дают полностью высохнуть. Большую сочную морковь очищают и натирают тонкой соломкой на специальной терке для корейской моркови. Зубчики обыкновенного чеснока очищают и мелко измельчают ножом или пропускают через пресс. На сковороде хорошо разогревают растительное масло, высыпают туда молотый кориандр, острый перец и измельченный чеснок, быстро обжаривая их буквально тридцать секунд для полного раскрытия аромата специй. В глубокой посуде смешивают подготовленные остывшие стрелки и сырую морковь, после чего заливают их горячим ароматным маслом вместе со специями. В салат добавляют соевый соус, яблочный уксус и сахар для баланса вкуса, все тщательно перемешивают, накрывают крышкой и ставят в холодильник как минимум на два часа для маринования. Перед самой подачей на стол блюдо украшают семенами кунжута, которые слегка подсушивают на сухой сковороде до золотистого цвета.

Питательный теплый салат с чесночными стрелками и мясом

Такой салат является вполне самостоятельным, сытным блюдом, которое идеально подходит для полноценного летнего ужина.

Ингредиенты:

Мясное филе (свинина или говядина) — 300 г

Чесничные стрелки — 250-300 г

Репчатый лук (большой) — 1 шт.

Сладкий болгарский перец — 1 шт.

Соевый соус — 2 ст. л.

Натуральный мед — 1 ч. л.

Перец чили (молотый или свежий) — по вкусу

Растительное масло (для жарки) — 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Мясное филе промывают, обсушивают бумажным полотенцем и нарезают тонкими продолговатыми полосками, как для бефстроганова. Чесноковые стрелки избавляют от верхней части с бутонами и нарезают кусочками длиной около трех-четырех сантиметров. Репчатый лук очищают и нарезают тонкими полукольцами, а болгарский перец освобождают от семян и измельчают соломкой. В глубокой сковороде или глазу сильно разогревают растительное масло, выкладывают кусочки мяса и быстро обжаривают их на большом огне в течение пяти-семи минут до появления аппетитной золотой корочки. К обжаренному мясу добавляют нарезанный лук и болгарский перец, убавляют огонь до среднего и готовят все еще около трех минут, пока овощи не станут мягкими. После этого на сковороду выкладывают подготовленные чесночные стрелки, все хорошо перемешивают и жарят ингредиенты примерно пять минут, постоянно помешивая, чтобы побеги изменили цвет на более темный, но сохранили легкую хрусткость. В отдельной емкости предварительно смешивают соевый соус, жидкий мед и щепотку острого перца чили до однородного состояния. Полученным соусом заливают салат на сковороде, тщательно перемешивают и прогревают блюдо на огне еще одну минуту, чтобы заправка слегка загустела и накрыла все компоненты глянцевой глазурью. Блюдо подается на стол исключительно в теплом виде сразу после приготовления.

Новости партнеров