Нежнейшее постное хачапури с зеленью: никаких яиц

Это блюдо получается необычайно вкусным и ароматным. Идеально подойдет для завтрака.

Вам не понадобятся яйца, а только много зелени. Обязательно попробуйте этот интересный рецепт. Он точно станет одним из ваших любимых!

Ингредиенты листья шпината 100 г кинза 15 г зеленый лук 15 г укроп 15 г мука 550 г сухие дрожжи 8 г сахар 10 г растительное масло 75 мл вода 220 мл соль, перец по вкусу

Процесс приготовления:

Смешать муку с солью, дрожжами, сахаром, добавить растительное масло и хорошо перемешать. Добавить тёплую воду и еще раз перемешать. Накрыть готовое тесто полотенцем и оставить на 40 минут. Пока приготовить начинку: нарезать шпинат, зеленый лук, кинзу, укроп и сложить все в миску. Посолить и поперчить. Сбрызнуть растительным маслом и хорошо перемешать, чтобы зелень дала сок. Взять шарик из теста, раскатать, в центр выложить начинку, присыпать мукой, собрать края хачапури вместе в центре и защелкнуть. Сердцевина должна остаться открытой. Отправить в разогретую до 280 градусов духовки на 10 минут, хачапури должны подрумяниться.

Приятного аппетита!