Нежнейшее постное хачапури с зеленью: никаких яиц

Это блюдо получается необычайно вкусным и ароматным. Идеально подойдет для завтрака.
Вам не понадобятся яйца, а только много зелени. Обязательно попробуйте этот интересный рецепт. Он точно станет одним из ваших любимых!
Ингредиенты
- листья шпината
- 100 г
- кинза
- 15 г
- зеленый лук
- 15 г
- укроп
- 15 г
- мука
- 550 г
- сухие дрожжи
- 8 г
- сахар
- 10 г
- растительное масло
- 75 мл
- вода
- 220 мл
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Смешать муку с солью, дрожжами, сахаром, добавить растительное масло и хорошо перемешать.
- Добавить тёплую воду и еще раз перемешать. Накрыть готовое тесто полотенцем и оставить на 40 минут.
- Пока приготовить начинку: нарезать шпинат, зеленый лук, кинзу, укроп и сложить все в миску. Посолить и поперчить. Сбрызнуть растительным маслом и хорошо перемешать, чтобы зелень дала сок.
- Взять шарик из теста, раскатать, в центр выложить начинку, присыпать мукой, собрать края хачапури вместе в центре и защелкнуть. Сердцевина должна остаться открытой.
- Отправить в разогретую до 280 градусов духовки на 10 минут, хачапури должны подрумяниться.
Приятного аппетита!