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Выпечка и мучные блюда
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Нежнейшее постное хачапури с зеленью: никаких яиц

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
305 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
278
Время на прочтение
1 мин
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Нежнейшее постное хачапури с зеленью: никаких яиц

Песни хачапури: рецепт / Фото: commons.wikimedia.org

Это блюдо получается необычайно вкусным и ароматным. Идеально подойдет для завтрака.

Вам не понадобятся яйца, а только много зелени. Обязательно попробуйте этот интересный рецепт. Он точно станет одним из ваших любимых!

Ингредиенты

листья шпината
100 г
кинза
15 г
зеленый лук
15 г
укроп
15 г
мука
550 г
сухие дрожжи
8 г
сахар
10 г
растительное масло
75 мл
вода
220 мл
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Смешать муку с солью, дрожжами, сахаром, добавить растительное масло и хорошо перемешать.
  2. Добавить тёплую воду и еще раз перемешать. Накрыть готовое тесто полотенцем и оставить на 40 минут.
  3. Пока приготовить начинку: нарезать шпинат, зеленый лук, кинзу, укроп и сложить все в миску. Посолить и поперчить. Сбрызнуть растительным маслом и хорошо перемешать, чтобы зелень дала сок.
  4. Взять шарик из теста, раскатать, в центр выложить начинку, присыпать мукой, собрать края хачапури вместе в центре и защелкнуть. Сердцевина должна остаться открытой.
  5. Отправить в разогретую до 280 градусов духовки на 10 минут, хачапури должны подрумяниться.

Приятного аппетита!

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