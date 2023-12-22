11-летний сын Ксении Мишиной попал в больницу в Таиланде

Артистка рассказала, что случилось.
Украинская актриса Ксения Мишина вместе с 11-летним сыном Платоном уехала на отдых в Таиланд.
Однако отпуск не прошел без неприятностей. В Instagram-stories Мишина поделилась, что Платон заболел. Более того, актрисе даже пришлось обратиться за помощью к местным врачам.
Ксения Мишина рассказала, что Платон "подхватил" вирус. У сына знаменитости поднялась высокая температура, из-за которой он попал в больницу.
"Адаптация у нас проходит сложно... Вирус, температура 40,3... Уже вторую ночь не сплю", — поделилась актриса.
Сейчас 11-летний Платон чувствует себя лучше и находится с мамой дома, а не в больнице. Тем временем Ксения заботится о сыне и готовит ему бульоны, чтобы он побыстрее выздоровел.
Напомним, недавно певица Оля Цибульская рассказывала о проблемах со здоровьем у 8-летнего сына. У Нестора также была высокая температура, что исполнительнице пришлось обратиться за помощью к врачам.
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