11-летний сын Ксении Мишиной попал в больницу в Таиланде

Украинская актриса Ксения Мишина вместе с 11-летним сыном Платоном уехала на отдых в Таиланд.

Однако отпуск не прошел без неприятностей. В Instagram-stories Мишина поделилась, что Платон заболел. Более того, актрисе даже пришлось обратиться за помощью к местным врачам.

Ксения Мишина рассказала, что Платон "подхватил" вирус. У сына знаменитости поднялась высокая температура, из-за которой он попал в больницу.

"Адаптация у нас проходит сложно... Вирус, температура 40,3... Уже вторую ночь не сплю", — поделилась актриса.

Сын Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Сейчас 11-летний Платон чувствует себя лучше и находится с мамой дома, а не в больнице. Тем временем Ксения заботится о сыне и готовит ему бульоны, чтобы он побыстрее выздоровел.

Напомним, недавно певица Оля Цибульская рассказывала о проблемах со здоровьем у 8-летнего сына. У Нестора также была высокая температура, что исполнительнице пришлось обратиться за помощью к врачам.

Читайте также: