19-летней дочери Оли Поляковой бойфренд сделал предложение после восьми месяцев отношений

Дочь певицы Оли Поляковой – исполнительница и блогерша Маша Полякова – впервые рассказала, как возлюбленный позвал ее замуж.

Бойфренд сделал предложение 19-летней Марии недавно. Однако в интервью ведущему Алексею Суханову блогерша призналась, что не ответила возлюбленному согласием. Как говорит Маша, она вскоре поедет на учебу в Америку, где будет находиться четыре года. Кроме того, девушка хочет сначала реализоваться. Так что пока что блогерша не видит смысла идти под венец.

"Мой парень недавно звал меня замуж, но я сказала "нет", потому что я сейчас переезжаю в Америку, и это мое дело. Может, я хочу быть мамой на кухне, все для мужа и детей, но я знаю, что этого не смогу сделать. Потому что я росла по такому принципу: нельзя всегда полагаться на мужчину, надо что-то иметь в своем кармане. В Украине, к сожалению, такого я сейчас сделать не смогу", – поделилась Маша.

Маша Полякова с бойфрендом Никитой / Фото: скриншот с видео

Также дочь певицы поделилась, что для нее примером отличных отношений были ее родители. Для Маши важно, чтобы в паре было доверие такое, как между ее мамой и папой. Поэтому юная певица надеется, что когда она поедет в другую страну, то расстояние не повлияет негативно на отношения с возлюбленным.

"Я свидетель того, что мама постоянно на работе, но они доверяют друг другу. Я хочу такого же в своих отношениях, что даже, когда я буду в другой стране, мой партнер доверял бы мне, а я ему", — поделилась блогерша.

Напомним, Маша Полякова уже восемь месяцев встречается с парнем, по имени Никита, три из которых живет с ним вместе. Недавно блогерша впервые его показала и рассказала об их знакомстве.

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