19-річній доньці Олі Полякової освідчився бойфренд після восьми місяців стосунків

Донька співачки Олі Полякової – виконавиця та блогерка Маша Полякова – вперше розповіла, як коханий покликав її заміж.

Бойфренд освідчився 19-річній Марії нещодавно. Однак в інтерв'ю ведучому Олексію Суханову блогерка зізналась, що не відповіла коханому згодою. Як говорить Маша, вона незабаром поїде на навчання до Америки, де перебуватиме протягом чотирьох років. Окрім того, дівчина хоче спочатку реалізуватися. Тож, поки що блогерка не бачить сенсу йти під вінець.

"Мій хлопець нещодавно кликав мене заміж, але я сказала "ні", тому що я зараз переїжджаю до Америки, і це моя справа. Може, я хочу бути мамою на кухні, все для чоловіка і дітей, але я знаю, що цього не зможу зробити. Тому що я росла за таким принципом: не можна завжди покладатися на чоловіка, треба щось мати у своїй кишені. В Україні, на жаль, такого я зараз зробити не зможу", - поділилася Маша.

Маша Полякова з бойфрендом Микитою / Фото: скриншот з відео

Також донька співачки поділилася, що для неї прикладом чудових стосунків були її батьки. Для Маші важливо, аби у парі була довіра така, як між її мамою й татом. Тож, юна співачка сподівається, що коли вона поїде до іншої країни, то відстань не вплине негативно на стосунки з коханим.

"Я свідок того, що мама постійно на роботі, але вони довіряють одне одному. Я хочу такого ж у своїх стосунках, що навіть, коли я буду в іншій країні, мій партнер довіряв би мені, а я йому", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, Маша Полякова вже вісім місяців зустрічається з хлопцем, на ім'я Микита, три з яких живе з ним разом. Нещодавно блогерка вперше його показала та розповіла про їхнє знайомство.

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