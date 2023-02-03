22-летняя девушка Владимира Остапчука призналась, за что полюбила шоумена

Новая девушка телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская рассказала несколько слов о том, какой шоумен в отношениях.

22-летняя журналистка ответила на вопросы своих подписчиков в сторис в Instаgarm и призналась, какие качества ценит во Владимире. По словам девушки, шоумен оказался еще лучше, чем она себе представляла.

"Он классный. Лучше, чем я себе загадывала, а фантазия у меня очень хорошая. Заботливый, благодарный, ответственный, мудрый", — написала Екатерина.

Фото: instagram.com/poka.tya

Впрочем, у Остапчука есть и отрицательные черты характера, но, как говорит его девушка, они у них очень похожи, поэтому она принимает их как есть.

"Конечно, есть и минусы. Но они у нас похожие, поэтому мне подходит", — добавила журналистка.

Напомним, на днях Владимир Остапчук вместе с любимой переехал в новую квартиру. Екатерина показала элитный жилищный комплекс в своих соцсетях.

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