29-летний сын Роберта Де Ниро объявил о трансгендерном переходе и показался женщиной

Роберт Де Ниро с дочерью / © Associated Press

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Сын голливудского актера Роберта Де Ниро объявил о трансгендерном переходе.

Речь идет о 29-летнем Аароне, которого родила суррогатная мать, когда артист находился в отношениях с моделью Туки Смит. Трансгендерная дочь Де Ниро откровенно рассказала о своем переходе в интервью Them. Она в ноябре прошлого года начала гормональную терапию. Теперь же Аарон — трансгендерная женщина Айрин. Она также заплела длинные розовые дреды и предпочитает женственные образы.

Айрин говорит, что еще в подростковом возрасте чувствовала себя некомфортно и считала себя чужой в собственном теле. Кроме того, еще в школьные годы она совершила каминг-аут.

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"Трансгендерные женщины являются честными и открытыми. Я такая: знаете что? Возможно, для меня еще не поздно? Возможно, я могу начать? Я думаю, что большой частью (моего перехода — прим. ред.) является также влияние, которое на меня имели темнокожие женщины. Я думаю, что принятие этой новой идентичности, а также большая гордость за свой цвет кожи, заставляет меня чувствовать себя ближе к ним в определенном смысле", — признается Айрин.

Трансгендерная дочь Роберта Де Ниро

Правда, дочь Роберта Де Ниро волнуется из-за отношения ее семьи к ней. Девушка переживает, чтобы родные не воспринимали такой, какой она была до перехода.

"Я думаю, что часть меня волнуется, что моя семья, возможно, все еще будет считать меня такой, какой я была до перехода", — добавила девушка.

Айрин также говорит, что хочет стать примером для других, что нужно воспринимать себя и не бояться делать шаг. Также девушка поделилась, что планирует связать свою жизнь с актерством и моделингом. Кроме того, успеха она хочет добиться без помощи известных родителей.

Напомним, несколько лет назад сын американского предпринимателя Илона Маска сменил пол и стал дочерью. Недавно девушка выдала тайну ее рождения.