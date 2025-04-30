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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
434
Время на прочтение
1 мин

Умерла звезда фильма "Кошмар на улице Вязов" Присцилла Пойнтер

Актриса ушла из жизни 28 апреля в США в возрасте 100 лет. Ее родные уже назвали причину смерти.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Присцилла Пойнтер

Присцилла Пойнтер / © Getty Images

Умерла американская актриса Присцилла Пойнтер, известная по ролям в фильме "Кошмар на улице Вязов" и сериале "Даллас".

Печальную новость сообщила дочь знаменитости Эми Ирвинг в своем Instagram. Присцилла Пойнтер ушла из жизни в понедельник, 28 апреля. Актрисе было 100 лет. Она полмесяца не дожила до своего 101-летия. Дочь артистки говорит, что ее мама мирно умерла в собственном доме в США во сне.

Присцилла Пойнтер

Присцилла Пойнтер

"Присцилла Пойнтер, известная театральная, теле- и киноактриса, мать Дэвида, Кэти и Эми Ирвингов, мирно умерла во сне в возрасте 100 лет. Ее точно будет не хватать", — сообщила дочь актрисы.

Эми Ирвинг также почтила память мамы и опубликовала ее разные фотографии. Среди фото были и архивные, и свежие, на которых можно увидеть, как выглядела Присцилла Пойнтер.

Присцилла Пойнтер

Присцилла Пойнтер

Отметим, Присцилла Пойнтер — известная американская актриса. Наибольшую популярность ей принесла роль в сериале "Даллас". Также артистка снималась в фильме ужасов "Кошмар на улице Вязов". В 2008 году Пойнтер официально завершила свою актерскую карьеру, которая длилась 54 года.

Напомним, недавно стала известна причина смерти 39-летней американской актрисы Мишель Трахтенберг. Знаменитости не стало 26 февраля, но только в апреле раскрыли, почему она ушла из жизни.

Дата публикации
Количество просмотров
434
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