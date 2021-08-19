36-летняя Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой

36-летняя Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой

У артистки родился мальчик.

Американская актриса Скарлетт Йоханссон, муж которой только на днях подтвердил ее беременность, второй раз стала мамой.

Об этой радостной новости рассказал ее возлюбленный, 39-летний комик и сценарист программы Saturday Night Live Колин Жост.

"Да, да, у нас родился мальчик. Его имя — Космо. Мы очень сильно его любим", — трогательно написал Жост на своей странице в Instagram.

Для Йоханссон и Жоста это первый общий ребенок. У актрисы также есть 6-летняя дочь Роуз Дороти, которая была рождена в браке с журналистом Роменом Дориаком.

Отметим, что слухи об интересном положении артистки начали распространяться еще в июне, после того, как Йоханссон пропустила несколько мероприятий по продвижению фильма "Черная вдова". Вместо этого она проводила промо-выступления через Zoom, а не демонстрируя свою фигуру.

Лишь утром 18 августа муж актрисы официально подтвердил ее беременность. А уже вечером, в тот же день, звезда родила мальчика — Космо.

Напомним, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост начали встречаться в декабре 2018 года, а в октябре 2020 пара тайно поженилась.

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