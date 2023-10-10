42-летняя Лилия Ребрик беременна третьим ребенком

Украинская телеведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий в третий раз станут родителями. Ведущая беременна.

Радостной новостью 42-летняя знаменитость поделилась в своем Instagram. Лилия Ребрик опубликовала счастливые снимки с мужем, танцовщиком Андреем Диким, и дочерьми Дианой и Полиной. На фото ведущая в бежевом платье демонстрировала заметно округлый животик.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем — жизнь. Новая жизнь!" – подписала снимки телеведущая.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилию Ребрик с радостной новостью уже успело поздравить немало знаменитостей. В частности, теплые слова ведущей написали Ольга Сумская, Илона Гвоздева, Наталка Денисенко, Анастасия Цымбалару, Ирина Монатик и другие.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Отметим, с 2011 года Лилия Ребрик живет в браке с танцовщиком Андреем Дикими. Пара воспитывает двух дочерей: Диану, которая родилась в 2012 году, и Полину, 2018 года рождения.

Напомним, недавно распространились слухи о беременности Нади Дорофеевой. Исполнительница призналась, что на самом деле не беременна, и объяснила, почему у нее нет детей.

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