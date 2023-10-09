Максим Галкин признался, что сменил гражданство

Шоумен рассказал, что у его семьи тоже есть другие паспорта.

Российский юморист Максим Галкин откровенно признался, что сменил гражданство.

В своем Instagram шоумен рассказал, что уже много лет является гражданином Европейского Союза. По словам Галкина, он может проживать в одной из 27 стран ЕС. Более того, не только юморист имеет европейский паспорт, но и его семья тоже.

"Мы уже много лет граждане Европейского Союза. У нас есть европейские паспорта, и мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных европейских стран без проблем. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну. Потому что здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими", — признался комик.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Относительно своего российского гражданства Максим Галкин ничего не говорил, поэтому неизвестно, сменил ли он его или нет. К слову, в РФ по закону можно иметь двойное, тройное и больше гражданство. Вероятно, у Максима Галкина до сих пор есть российский паспорт, ведь он под своими материалами повсюду отмечает, что является "иноагентом в РФ". Как объяснял раньше шоумен, он это делает для того, чтобы не платить потом штраф. Поэтому, соответственно, он подчиняется российскому законодательству.

Максим Галкин ответил, где находится с Пугачевой и детьми

Напомним, Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми находятся в Израиле. Ранее шоумен честно признался, пойдет ли воевать на фронт и защищать страну он боевой группировки ХАМАС.

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