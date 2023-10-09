Максим Галкін зізнався, що змінив громадянство

Російський гуморист Максим Галкін відверто зізнався, що змінив громадянство.

У своєму Instagram шоумен розповів, що вже багато років є громадянином Європейського Союзу. За словами Галкіна, він може жити в одній із 27 країн ЄС. Ба більше, не лише гуморист має європейський паспорт, а й його родина теж.

"Ми вже багато років громадяни Європейського Союзу. Ми маємо європейські паспорти, і ми можемо в будь-який момент жити в одній із 27 прекрасних цивілізованих європейських країн без проблем. Але ми обрали Ізраїль, бо я дуже люблю цю країну. Бо тут спокійно. Бо ми з Аллою почуваємося тут своїми, не чужими", - зізнався комік.

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Щодо свого російського громадянства Максим Галкін нічого не говорив, тож не відомо, чи змінив він його, чи ні. До слова, в РФ за законом можна мати подвійне, потрійне і більше громадянство. Ймовірно, Максим Галкін досі має російський паспорт, адже під своїми матеріалами всюди зазначає, що є "іноагентом в РФ". Як пояснював раніше шоумен, він це робить задля того, щоб не платити потім штраф. Тож, відповідно, він підпорядковується російському законодавству.

Максим Галкін відповів, де перебуває з Пугачовою та дітьми

Нагадаємо, Максим Галкін з Аллою Пугачовою та дітьми нині перебувають в Ізраїлі. Раніше шоумен чесно зізнався, чи піде воювати на фронт та захищати країну він бойового угрупування ХАМАС.

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