48-летний Сергей Шнуров признался, что в третий раз стал отцом

48-летний Сергей Шнуров признался, что в третий раз стал отцом

Артист впервые сообщил о своем новорожденном сыне.

У лидера популярного российской группы "Ленинград" Сергея Шнурова, который в декабре прошлого года сообщил, что станет отцом, родился сын.

Артист не слишком афиширует свою личную жизнь, он предпочитает держать ее в секрете. Однако, он проговорился в интервью kp.ru, что у него родился сын.

"У меня три кошки, у меня собака, у меня ребенок. Пришел, одних покормил — уже другие жрать хотят. Мой план на сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и самое масштабное, что в принципе может быть", — рассказал артист.

Когда именно его жена Ольга Абрамова родила сына, артист оставил в секрете. Однако, ходят слухи, что радостное событие произошло еще в начале лета. Тогда Шнуров неожиданно покинул Петербургский международный экономический форум, в рамках которого представлял свою подопечную.

Сергей срочно поехал в аэропорт, а оттуда улетел в Москву первым же рейсом, потому что у Ольги начались роды.

Напомним, Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в октябре 2018 года. Для любимой артиста — это первенец, тогда как певец воспитывает двух взрослых детей от предыдущих отношений. Избранница артиста непубличный человек. Даже в своих публикациях Шнуров скрывает лицо любимой.

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