48-річний Сергій Шнуров зізнався, що втретє став батьком

Артист вперше повідомив про свого новонародженого сина.

У лідера популярного російського гурту "Ленінград" Сергія Шнурова, який в грудні минулого року повідомив, що стане батьком, народився син.

Так, артист не надто афішує своє особисте життя, він віддає перевагу тримати його в секреті. Однак, він проговорився в інтерв’ю kp.ru, що в нього народився син.

"У мене три кішки, у мене собака, у мене дитина. Прийшов, одних погодував - вже інші жерти хочуть. Мій план на сьогодні повернутися додому, викупати сина та погодувати щиглика. І це найголовніше та наймасштабніше, що в принципі може бути", - розповів артист.

Коли саме його дружина Ольга Абрамова народила сина, артист залишив в секреті. Однак, ходять чутки, що радісна подія сталася ще на початку літа. Тоді Шнуров несподівано покинув Петербурзький міжнародний економічний форум, в рамках якого представляв свою підопічну.

Сергій терміново поїхав до аеропорту, а звідти полетів до Москви першим же рейсом, бо в Ольги почалися пологи.

Нагадаємо, Сергій Шнуров та Ольга Абрамова одружилися в жовтні 2018 року. Для коханої артиста - це первісток, тоді як співак виховує двох дорослих дітей від попередніх стосунків. Обраниця артиста непублічна особа. Навіть у своїх публікаціях Шнуров приховує обличчя коханої.

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