57-летняя Сальма Хайек с поседевшими волосами пришла на светское мероприятие

Артистка не скрывает от поклонников свой естественный вид.

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек – одна из немногих голливудских звезд, демонстрирующих свой естественный вид без фильтров и фотошопа.

Так, на странице в Instagram 57-летняя звезда ленты "Супер Майк: Последний танец" разместила снимок, где показалась с седыми волосами. Причем в таком виде артистка пришла на светское мероприятие.

Хайек пришла поддержать свою звездную подругу Пенелопу Крус на мероприятии, посвященном ее новой работе в ленте режиссера Майкла Манна "Феррари".

Сальма Хайек и Пенелопа Крус / Фото: instagram.com/salmahayek

"Я так горжусь тобой, моя невероятная подружка, и твоей выдающейся работой в "Феррари". Твой талант никогда не перестанет меня удивлять", – подписала под фото Хайек.

Сальма Хайек и Пенелопа Крус / Фото: instagram.com/salmahayek

Светское событие проходило в Mandarin Oriental Residences в Беверли-Хиллз. Свой образ Хайек дополнила кожаным платьем шоколадного цвета. Также тусовку посетили актрисы Алисия Сильверстоун, Кристен Стюарт и другие.

Сальма Хайек, Алисия Сильверстоун и Кристен Стюарт / Фото: instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек и Вин Дизель / Фото: instagram.com/salmahayek

Напомним, недавно Сальма Хайек ошеломила поклонников своими аппетитными формами без фотошопа. Актриса поделилась фотографией в фотоблоге, на которой изображена в купальнике.

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