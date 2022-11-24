Ада Роговцева с дочерью в темноте при свечах эмоционально прочли стихи Леси Украинки

Народная артистка Украины Ада Роговцева вместе с дочерью Екатериной Степанковой показали, как провели время, когда отключили свет в результате обстрелов российских оккупантов.

На странице в Instagram Ада Николаевна поделилась видео, где изображена вместе с дочерью в темноте. Свет дают только свечи, стоящие на столе. Артистки прочли стихи поэтессы Леси Украинки "Як дитиною, бувало...". И сделали они это довольно эмоционально:

"В Киеве темно. Слово Леси горит", — подписала видео Ада Николаевна.

Поклонники народной артистки поблагодарили ее за такую искреннюю декламацию стихов Украинки, которой они подняли дух украинцам: "Спасибо. Поэзия Леси и вы, которые декламируете. Прекрасно и, к сожалению, актуально", "Какие молодцы, горжусь вами! Не плачут, никого не клянут, а тихонько читают и проживают одну судьбу на всех. Очень благодарю вас Ада Николаевна и Катя", "Свет всегда побеждает тьму! В темные времена лучше видно светлых людей! Держимся! Все будет Украина!".

Напомним, месяц назад Ада Роговцева поделилась своим первым опытом работы в бомбоубежище. В рамках проекта о Григории Сковороде народной артистке пришлось записывать видео в укрытии.

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