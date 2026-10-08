Актер Сергей Стрельников вступил в ряды ВСУ и раскрыл, в какой бригаде служит

Сергей Стрельников / © instagram.com/sergiystrelnikov

Реклама

Звезда фильма «Довбуш», украинский Сергей Стрельников вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом артист объявил в своем Instagram. Знаменитость присоединилась к батальону беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем. Сергей Стрельников уже принял присягу.

Реклама

«Я, украинский актер Сергей Стрельников, сообщаю, что присоединился к рядам Сил обороны Украины и принял присягу на верность украинскому народу. Теперь я являюсь частью батальона беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем», — говорит актер.

Реклама

Сергей Стрельников / © instagram.com/sergiystrelnikov

История бригады, частью которой стал Сергей Стрельников, началась в 2014 году с винницкого батальона территориальной обороны. Именно на базе этого батальона в январе 2025 года была создана бригада, воюющая технологиями. Скелет подразделения — бойцы с боевым опытом пехоты, которые теперь находят и уничтожают врага из воздуха.

«Для меня честь быть среди этих людей. Поэтому я настроен учиться, привыкать к новым условиям и добросовестно выполнять обязанности, которые возложены на меня. Благодарю всех, кто рядом и поддерживает», — отметил актер.

Сергей Стрельников / © instagram.com/sergiystrelnikov

Напомним, звезда «Витальки» Гарик Бирча тоже служит в рядах ВСУ. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, где сейчас актер и что известно о его тайной женитьбе и рождении дочери.

Новости партнеров