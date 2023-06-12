Александр Волошин ответил, почему не пошел служить на фронт: "Есть чувство вины"

Бизнесмен и блогер Александр Волошин часто получает хейт в свою сторону из-за того, что во время войны не вступил в ряды ВСУ.

Как рассказал он Александр, у него появилось такое желание еще в начале полномасштабной войны, и он серьезно думал о том, чтобы взять оружие в руки. Однако от того, чтобы пойти воевать, блогера отговорил его отчим-военный.

"Я за день до начала войны как-то почувствовал, что нужно перечислить деньги для ВСУ — положил 50 тысяч, когда еще это не было мейнстримом. А потом я позвонил бате, спросил ли что-нибудь нужно, но он сказал, что ничего не начнется, он был я должен забрать маму и быть ответственным за нее. Началась война, и я забрал маму на Западную Украину. Первую неделю я пострадал. И потом начал заниматься на турнике, утром вставал и включал песню "Воины Света". И у меня был такой раз*об, такая злоба, я хотел идти воевать. Я позвонил бате и сказал, что хочу выполнять свой долг. Он спросил, во-первых, кто будет с мамой, а во-вторых, объяснил, как все это происходит... Я же думал, что буду патроны подавать, ведь я не умею ничего, но батя сказал, что все будет хуже", — рассказал Волошин в интервью Рамине Эсхакзай.

Чтобы приносить пользу другим во время войны Волошин со своей командой организовал контакт-центр, который помогал людям найти волонтеров и получить необходимую поддержку. Также с момента полномасштабного вторжения блогер передал немалую сумму для наших защитников.

Александр Волошин

"Мы помогли тысячам людей. И я понял, что я уже хоть что-то делаю. Да, я не там, и я делаю меньше, чем пацаны, но без меня бы какие-то, возможно, тоже люди погибли. Потом начал финансово помогать всем, кому можно. В начале потратил миллион личных, это в Instagram показал, и меня захейтили.И я решил не показывать.Хотя я не считаю, что это правильно, ведь нужно показывать пример.Но с тех пор я помог еще на миллион.Я не делаю больше, чем военные. Я точно делаю 10 процентов того, что они делают, но делаю", — сказал Волошин.

Однако все равно, несмотря на финансовую помощь, Александр испытывает чувство вины за то, что не ушел на фронт. Так что даже сейчас он не исключает мысли, что пойдет воевать в ближайшее время.

"Есть чувство вины… Были комментарии: "Что ты помогаешь, иди лучше на фронт". И это цепляет. Все равно чувствуешь этот мужской долг. Если война будет долго держать, то все те, у кого есть это чувство вины, туда уйдут из временем. Если это затянется, то я точно этот путь пройду. Я уже начал искать подготовку. Надо это логично. А если ты здесь, то точно должен помогать", — сказал Волошин.

Ранее Александр Волошин вспомнил, как тяжело работал в Германии, чтобы заработать на свой первый бизнес.

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