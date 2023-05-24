Андре Тан оказался под капельницей и напугал фанатов

Знаменитость объяснил, что с ним произошло.
Украинский дизайнер Андре Тан очень сильно напугал своих поклонников.
Фанаты модельера начали волноваться после того, как он опубликовал один снимок в Instagram-stories. На фото была запечатлена рука Андре Тана, к которой была присоединена система капельницы.
"Приплыли…Перелеты, джетлаг (состояние человека, возникающее в результате быстрого пересечения нескольких часовых поясов – прим. ред.) и десяти встреч дали о себе знать", — поделился Андре Тан.
Дизайнер не стал вдаваться в подробности и рассказывать, что именно с ним произошло.
Напомним, недавно Андре Тан слетал в США, где проходил обучение. Знаменитость за границей изучал функционирование стартапов. Как объяснил дизайнер, это поможет украинской компании выйти на мировой рынок.
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