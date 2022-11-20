Андре Тан растрогал, как проводит время с 6-летней дочерью от экс-жены

Украинский дизайнер Андре Тан порадовал поклонников редким контентом со своей дочерью, 6-летней Софией.

Так, на странице в Instagram звездный отец разместил трогательное видео, на котором рисует со своим ребенком. Тан показал, что нарисовала его дочь, а также показал, что изобразил на бумаге.

"А у отца все, что ему нужно в жизни: любовь, Соня, счастье, любимая работа, развитие и дом", – рассказал, что нарисовал Андре.

Также дизайнер поделился мыслями о том, что как бы ты ни готовился к отцовству, ты никогда не будешь к этому готов.

"Вопрос даже не в бессонных ночах и капризах, а в том, что отцовство – это перерождение. Держать на руках частицу себя, понимать, что каждое твое действие теперь будет напрямую влиять на нее – это завораживающее и пугающее", — поделился Андре Тан.

Во всемирный День ребенка, который отмечается сегодня, 20 ноября, Андре Тан поделился определенными мыслями о том, что хотел бы знать в свое время, прежде чем стать отцом.

"Даже не пытайтесь угадать, насколько вы вырастете как человек. С появлением Сони оказалось, что я способен на гораздо больше, чем мог себе представить. Сначала потеря сна на недели может показаться трагедией. Но как только встречаешь своего ребенка впервые, ни одна из этих вещей уже не кажется жертвой. С каждым днем я открывал в себе источники любви и силы, о которых я даже не подозревал. Не обязательно любить всех детей, чтобы любить свое чадо. Нет "идеального времени" для рождения ребенка", — поделился Тан.

Андре Тан с дочерью / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Напомним, что София – дочь Андре Тана от Алины Харечко, с которой модельер был в браке в течение девяти лет. В мае 2021-го дизайнер ошеломил новостью, что развелся с женой.

Андре Тан с экс-женой / Фото: instagram.com/andre_tan_official

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