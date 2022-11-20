Андре Тан розчулив, як проводить час з 6-річною донькою від екс-дружини

Український дизайнер Андре Тан потішив шанувальників рідкісним контентом зі своєю донькою, 6-річною Софією.

Так, на сторінці в Instagram зірковий батько розмістив зворушливе відео, на якому малює зі своєю дитиною. Тан показав, що намалювала його донька, а також показав, що й собі зобразив на папері.

"А у батька все, що йому потрібно у житті: кохання, Соня, щастя, улюблена робота, розвиток і будинок", - розповів, що намалював Андре.

Також дизайнер поділився думками стосовно того, що як би ти не готувався до батьківства, ти ніколи не будеш до цього готовий.

"Питання навіть не в безсонних ночах і вередуванні, а в тому що батьківство – це переродження. Тримати на руках частинку себе, розуміти, що кожна твоя дія тепер напряму впливатиме на неї – це заворожуюче і лякаюче", - поділився Андре Тан.

У всесвітній День дитини, який святкується сьогодні, 20 листопада, Андре Тан поділився певними думками про те, що хотів би знати свого часу, перш ніж стати батьком:

"Навіть не намагайтеся вгадати, наскільки ви виростете як людина. З появою Соні виявилося, що я здатен на значно більше, ніж міг собі уявити. Спочатку втрата сну на тижні може здатися трагедією. Але щойно зустрічаєш свою дитину вперше, жодна з цих речей вже не здається жертвою. З кожним днем я відкривав в собі джерела любові та сили, про які я навіть не підозрював. 2. Не обов’язково любити усіх дітей, щоб любити своє чадо. Немає "ідеального часу" для народження дитини", - поділився Тан.

Андре Тан з донькою / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Нагадаємо, що Софія – донька Андре Тана від Аліни Харечко, з якою модельєр був у шлюбі протягом дев'яти років. У травні 2021-го дизайнер приголомшив новиною, що розлучився з дружиною.

Андре Тан з ексдружиною / Фото: instagram.com/andre_tan_official

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