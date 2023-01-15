Андрей Бедняков шокировал, как россияне радуются трагедии в Днепре

Одни заявляют, что это фейк, а другие радуются смертям украинцев.

Телеведущий Андрей Бедняков показал, что ему пишут россияне после того, как Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

В частности, жители страны-агрессора оставили циничные комментарии. Одни Андрею Беднякову в фотоблоге писали, что трагедия в Днепре – это фейк.

Фото: instagram.com/biedniakov

Между тем, другие были еще более циничными, ведь радовались убийствам украинцев.

Фото: instagram.com/biedniakov

"Это война одного человека" кричали они", – прокомментировал действия россиян ведущий.

Фото: instagram.com/biedniakov

После того как Бедняков показал, что ему в личные сообщения пишут жители страны-агрессора, на его страницу в Instagram начали бросать жалобы.

"Ох набежали ватные палочки на мою страницу. Ох, много и "цветочков" знаменитых без единой фотографии, и реальных людей (с фотографиями, но без головы). Блокирую их, палец стерся", — поделился Бедняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, вчера, 14 января, страна-агрессор Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. Вражеский снаряд попал в многоэтажку в Днепре. По последним данным, погиб 21 человек, среди них – один ребенок.

Украинские знаменитости отреагировали на трагедию в Днепре. Они показали жуткие кадры последствий ракетного удара и еще раз призвали мир остановить Россию.

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