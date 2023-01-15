Андрій Бєдняков шокував, як росіяни радіють трагедії в Дніпрі

Одні заявляють, що це фейк, а інші – радіють смертям українців.

Телеведучий Андрій Бєдняков показав, що йому пишуть росіяни після того, як Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Зокрема, жителі країни-агресорки залишили цинічні коментарі. Одні Андрію Бєднякову у фотоблогу писали, що трагедія у Дніпрі – "це фейк".

Фото: instagram.com/biedniakov

Тим часом інші були ще більш цинічними, адже раділи вбивствам українців.

Фото: instagram.com/biedniakov

"Це війна однієї людини" кричали вони", - прокоментував дії росіян ведучий.

Фото: instagram.com/biedniakov

Після того, як Бєдняков показав, що йому в особисті повідомлення пишуть жителі країни-агресорки, на його сторінку в Instagram почали кидати скарги.

"Ох набігли ватні палички на мою сторінку. Ох, багато і "квіточок" знаменитих без єдиної фотографії, і реальних людей (з фотографіями, але без голови). Блокую їх, аж палець стерся", - поділився Бєдняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, вчора, 14 січня, країна-агресорка Росія завдала по Україні масованого ракетного удару. Ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку в Дніпрі. За останніми даними, загинула 21 людина, серед них – одна дитина.

Українські знаменитості відреагували на трагедію у Дніпрі. Вони показали моторошні кадри наслідків ракетного удару та вкотре закликали світ зупинити Росію.

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