Андрей Данилко неожиданно дал интервью российской службе BBC в Лондоне

Андрей Данилко

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Украинский артист Андрей Данилко , играющий Верку Сердючку, сейчас гастролирует по Европе. И кроме концертов находит время на общение со СМИ.

В Сети активно обсуждают фрагмент нового интервью знаменитости, которое он дал для "Русской службы BBC" перед своим концертом в Лондоне.

Известный артист Андрей Данилко рассказал о хейте группы Ziferblat, которая, напомним, сегодня, 17 мая, будет выступать под седьмым номером в финале "Евровидения-2025", и почему отказался от участия в составе жюри на нацотборе.

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Андрей Данилко и Инна Белоконь на студии BBC в Лондоне / © instagram.com/v_serduchka

Фрагмент интервью был опубликован на странице в Instagram , которая называется "BBC News - Русская служба". Судя по всему, Данилко разговаривал в интервью на русском языке, однако полной версии пока нет в Сети.

Дата публикации 17:48, 17.05.25 Количество просмотров 11 Андрей Данилко в Лондоне дал интервью на русском и высказался о хейте вокруг группы Ziferblat

"Вот ребята сейчас выступают - группа Ziferblat. Мы даже фрагмент какой-то спели во время своего выступления, чтобы их поддержать. Но у нас так люди устроены, что все хотят обосрать. Типа кого вы послали, какие у них костюмы ужасные, песня - го*но. Может, я и потому еще скучаю по тому времени. Мы никогда не могли себе такое позволить. У нас было какое-то уважение", - сказал Андрей Данилко.

Инна Белоконь и Андрей Данилко на студии BBC в Лондоне / © instagram.com/v_serduchka

Также в этом же фрагменте артист прокомментировал, почему в этом году не принимал участия в нацотборе на Евровидение в роли члена жюри: "Я отказался сидеть в жюри Национальных отборов на "Евровидение". Я не знаю, как их судить. Они все молодые, их выбирают. Я на них смотрю. Сказать что-то обидное для того, чтобы потом это обсуждалось в Интернете, я не хочу. Они все разные. Поэтому я говорю, сами все решайте".

Напомним, на днях певица Верка Сердючка, в образе которой выступает Данилко, прямо во время концерта за границей высказалась об украинских представителях на "Евровидении-2025" группе Ziferblat.

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