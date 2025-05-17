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Андрей Данилко неожиданно дал интервью российской службе BBC в Лондоне
В Сети появился отрывок, где артист обсуждает хейт вокруг представителей Украины на "Евровидении-2025" группы Ziferblat.
Украинский артист Андрей Данилко , играющий Верку Сердючку, сейчас гастролирует по Европе. И кроме концертов находит время на общение со СМИ.
В Сети активно обсуждают фрагмент нового интервью знаменитости, которое он дал для "Русской службы BBC" перед своим концертом в Лондоне.
Известный артист Андрей Данилко рассказал о хейте группы Ziferblat, которая, напомним, сегодня, 17 мая, будет выступать под седьмым номером в финале "Евровидения-2025", и почему отказался от участия в составе жюри на нацотборе.
Фрагмент интервью был опубликован на странице в Instagram , которая называется "BBC News - Русская служба". Судя по всему, Данилко разговаривал в интервью на русском языке, однако полной версии пока нет в Сети.
"Вот ребята сейчас выступают - группа Ziferblat. Мы даже фрагмент какой-то спели во время своего выступления, чтобы их поддержать. Но у нас так люди устроены, что все хотят обосрать. Типа кого вы послали, какие у них костюмы ужасные, песня - го*но. Может, я и потому еще скучаю по тому времени. Мы никогда не могли себе такое позволить. У нас было какое-то уважение", - сказал Андрей Данилко.
Также в этом же фрагменте артист прокомментировал, почему в этом году не принимал участия в нацотборе на Евровидение в роли члена жюри: "Я отказался сидеть в жюри Национальных отборов на "Евровидение". Я не знаю, как их судить. Они все молодые, их выбирают. Я на них смотрю. Сказать что-то обидное для того, чтобы потом это обсуждалось в Интернете, я не хочу. Они все разные. Поэтому я говорю, сами все решайте".
Напомним, на днях певица Верка Сердючка, в образе которой выступает Данилко, прямо во время концерта за границей высказалась об украинских представителях на "Евровидении-2025" группе Ziferblat.