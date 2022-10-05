Андрей Данилко расстроил фанов признанием: "У меня не будет семьи"

Андрей Данилко, который недавно отпраздновал 49-летие, рассказал, как его изменила война.

По словам артиста, он начал ловить себя на мысли, что превращается в человека. Мол, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он как будто вернулся к себе.

"Я построил себе график, сделал столько дел, у меня насыщенный день. Я начал ловить себя на мысли: "Андрей, ты же превращаешься в человека". Если спрашивают люди "как вас изменила война", меня, наверное, в этом плане изменила. Я как-то вернулся к себе. Я почему не хотел ездить на гастроли? Я не хочу быть пустым. Я не хочу, чтобы вы сидели и видели, как я "умираю", — разговорился Данилко в интервью DW.

Вместе с тем артист рассказал, чего бы он хотел добиться в жизни. И огорчил фанатов признанием, что понимает, что семьи у него уже не будет.

"Мне хочется быть здоровым. Мне хочется, чтобы была возможность создавать какие-то вещи. Я понимаю, у меня не будет семьи. Я понимаю, поэтому я уже не парюсь. Вот не дано. Ничего страшного. Вот что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например. Мне бы хотелось, чтобы все было в удовольствие. Когда у меня есть время на создание программы, номеров, каких-то песен. Время на съемку клипов", - прокомментировал Данилко.

Напомним, ранее мы писали о том, как сложилась личная жизнь Андрея Данилко. В частности, звезде приписывали "тайных" жен и даже ходили слухи о нетрадиционной ориентации актера.

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