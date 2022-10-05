Андрій Данилко засмутив фанів зізнанням: "У мене не буде родини"

Андрій Данилко, який нещодавно відсвяткував 49-річчя, розповів, як його змінила війна.

За словами артиста, він почав ловити себе на думці, що перетворюється на людину. Мовляв, з початком повномасштабного вторгнення РФ до України він ніби повернувся до себе.

"Я побудував собі графік, зробив стільки справ, у мене насичений день. Я почав ловити себе на думці: "Андрію, ти ж перетворюєшся на людину". Якщо запитують люди "як вас змінила війна", мене, напевно, в цьому плані змінила. Я якось повернувся до себе. Я чому не хотів їздити на гастролі? Я не хочу бути пустим. Я не хочу, щоб ви сиділи і бачили, як я "помираю", - розговорився Данилко в інтерв'ю DW.

Разом з тим артист розповів, чого б він хотів досягнути в житті. І засмутив фанів зізнанням, що розуміє, що родини в нього вже не буде.

"Мені хочеться бути здоровим. Мені хочеться, щоб була можливість створювати якісь речі. Я розумію, у мене не буде родини. Я розумію, тому я вже не парюся. От не дано. Нічого страшного. От що таке особисте життя? Багато є інших цікавих речей. Робота, наприклад. Мені б хотілося, аби все було у задоволення. Коли у мене є час на створення програми, номерів, якихось пісень. Час на знімання кліпів. А не бути постійно як загнаний кінь, ти постійно викручуєшся", - прокоментував Данилко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як склалося особисте життя Андрія Данилка. Зокрема, зірці приписували "таємних" дружин та навіть ширилися чутки про нетрадиційну орієнтацію актора.

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