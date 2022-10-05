Готували "референдум": СБУ викрила російських агентів на Миколаївщині

Організаторкою "референдуму" виявилася мешканка одного з районів Миколаївської області.

Служба безпеки України викрила російських агентів, які готували "референдум" на тимчасово окупованій території Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Двоє з фігурантів вже отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, яка переховується на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно.

"За матеріалами слідства, "втікачкою" виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині. Вона допомагала окупантам у створенні територіальних дільниць та складала списки учасників "голосування", - йдеться у повідомленні.

Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему "референдуму" у соціальних мережах. Зокрема, "розганяли" фейки про те, що нібито населення Миколаївської області "підтримує заплановане голосування".

Стосовно них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.

Організаторці псевдореферендуму підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, полковник СБУ дав прогноз щодо боїв на півдні України і пояснив задум окупантів.

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