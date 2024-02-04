Анна Кошмал очаровала редким фото со своим мужем

Украинская актриса Анна Кошмал порадовала поклонников редким кадром со своим мужем Иваном.

В сторис своей страницы в Instagram артистка разместила романтическую фотографию, на которой изображена с любимым в family Look – в одинаковых худи бежевого цвета. На фотографии избранник Кошмал нежно обнимает ее. Впрочем, по-прежнему актриса тщательно скрывает лицо своего мужа от фанатов.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Как раньше делилась артистка, ее любимый – непубличная личность и не хочет популярности, тем более за счет жены. Тем не менее, судьба свела влюбленных именно на съемочной площадке. Мужчина сразу понравился Анне, поэтому она не теряла времени и стала инициатором их знакомства. "Я считаю, что женщина выбирает мужчину, а не наоборот", — говорила тогда Кошмал.

Анна Кошмал с мужем

Напомним, ранее Анна Кошмал поделилась с поклонниками редкими фотографиями со своей свадьбы, где показалась в белом платье и даже несколько засветила лицо своего мужа. Также артистка рассекретила, когда состоялась ее свадьба с любимым. Недавно пара отпраздновала семилетие брака.

Читайте также: