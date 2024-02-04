Анна Кошмал замилувала рідкісним фото зі своїм чоловіком

Українська акторка Анна Кошмал потішила шанувальників рідкісним кадром зі своїм чоловіком Іваном.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка розмістила романтичну світлину, на якій зображена з коханим у family Look – в однакових худі бежевого кольору. На фотографії обранець Кошмал ніжно обіймає її. Втім, як і раніше акторка, ретельно приховує обличчя свого чоловіка від загалу.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Як раніше ділилася артистка, її коханий – непублічна особистість і не хоче популярності, тим більше, за рахунок дружини. Тим не менш, доля звела закоханих на знімальному майданчику. Чоловік одразу сподобався Анні, тож вона не гаяла часу і стала ініціаторкою їхнього знайомства. "Я вважаю, що жінка обирає чоловіка, а не навпаки", - говорила тоді Кошмал.

Анна Кошмал з чоловіком

Нагадаємо, раніше Анна Кошмал поділилася з прихильниками рідкісними світлинами зі свого весілля, де показалася у білосніжній сукні та навіть дещо засвітила обличчя свого чоловіка. Також артистка розскретила, коли відбулося її весілля з коханим. Нещодавно пара відсвяткувала семиріччя шлюбу.

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