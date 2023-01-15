Анна Кошмал растрогала разговором с 4-летним сыном во время воздушной тревоги

Артистка поделилась, что ей сказал Миша, когда они собирались идти в укрытие.

Украинская актриса Анна Кошмал растрогала разговором с 4-летним Михаилом.

В частности, 14 января, когда по всей Украине началась масштабная воздушная тревога, знаменитость сказала сыну, что нужно собираться и идти прятаться в укрытие. Однако то, что ей ответил Миша, актрису растрогало.

Сын знаменитости попросил маму проверить, был ли запуск ракет по Украине или просто активность вражеской авиации.

"Говорю: "Миш, тревога, пойдем". А он мне: "Ма, может, еще не было запусков, посмотри, может просто активность вражеской авиации. Мой ребенок это знает и может произносить в четыре года", — поделилась актриса.

Сын Анны Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, 14 января страна-агрессор Россия нанесла по Украине масштабный ракетный удар. Во время обстрела вражеский снаряд попал в жилую многоэтажку в Днепре. Украинские знаменитости отреагировали на позорный поступок РФ и в очередной раз призвали цивилизованный мир остановить кровавую войну в Украине, которую враждебно развязала Россия.

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