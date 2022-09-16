Анна Тринчер, сдерживая слезы, сообщила об отмене свадебной церемонии

Певица Анна Тринчер и ее жених Александр Волошин обратились к фанатам с плохими новостями.
В течение месяца Анна Тринчер и Александр Волошин планировали свадебную церемонию. Влюбленные мечтали провести небольшой праздник в кругу друзей и родных.
Однако все планы пары были испорчены. Как сообщили Анна и Александр в Instagram, им пришлось отменить все запланированные мероприятия.
"Распись, которую мы готовили месяц, мы отменили. Будем праздновать только с родственниками, пойдем в ЗАГС, распишемся и на этом все", — рассказала певица.
Причиной такого решения стало безответственное отношение организаторов к работе. Едва сдерживая слезы, Тринчер рассказала, что ивент-агентство даже не послало приглашение некоторым гостям.
"За 10 дней мы понимаем, что у нас ничего нормально не готово. Я понимаю, что я не хочу, чтобы мне было стыдно перед моими друзьями, перед моими гостями. У меня была сильная нервная напряженность, предпаническое состояние и мы решили с Сашей отменить все", — сказала исполнительница.
Напомним, что недавно стало известно, какие кольца планировали приобрести Тринчер и Волошин и кто из звездных гостей все же получил приглашение на их свадьбу.
Читайте также: