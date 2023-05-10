Анжелика Рудницкая назвала Монро "трансвеститом" и нарвалась на хейт

Певица и ведущая, президент арт-агентства "Территория А" Анжелика Рудницкая попала в скандал.

Так, знаменитость активно следила за ходом событий на первом полуфинале "Евровидения-2023" и рассказывала о нем подписчикам в Facebook. Не обошла вниманием Рудницкая и ведущих дневника "Евровидения" на Общественное Культура, которыми были травести-дива Монро и продюсер Алексей Гончаренко.

"Дневники "Евровидения" сегодня комментировали трансвестит и телевизионную ватник. Ну с началом вас", — написала Рудницкая в Facebook.

Сеть разразилась гневными комментариями. В частности, людей возмутил тот факт, что ведущая не владеет терминологией и намеренно унизила Монро: "Кроме того, что вы не слишком знакомы с терминологией, ваш пост написан в умышленно унизительном тоне, а гендер человека вы приравняли к, например, такому понятию, как "ватник", "Зачем вообще на этом акцентировать? Это ярлык, который о человеке ничего не говорит. Монро искренний хороший человек, спасающий животных, патриотка, стильная дама", "Не пытались, но унизили", "Ваш пост был пренебрежительным, а термин здесь роли не играл, важными были тональности и логика слов".

После волны критики Рудницкая поспешила удалить пост из соцсети. Впрочем, на странице в Instagram Монро разместила скрин с сообщением ведущей. Травести-дива была настолько расстроена, что отменила эфир на YouTube, где должна была комментировать результаты полуфинала.

В свою очередь, Анжелика Рудницкая оставила в Facebook новый пост, в котором попыталась объяснить предыдущий.

"Сегодня на меня вылили океан дерьма за слово "трансвестит", которое я опрометчиво употребила вместо "травести". Вкладывала ли я в это слово отрицательную коннотацию? Нет. Пыталась ли кого-то унизить или оскорбить? Нет. Скрываюсь ли я от кого-то? Нет. Я готова принести извинения за то, что мы по-разному понимаем слова", — написала Рудницкая.

Конечно, мы все расстроены. И каждый со всей ненавистью и жестокостью реагирует на поступки и слова других людей, не... Опубликовано Анжеликой Рудницкой Вторник, 9 мая 2023 г.

Напомним, что 9 мая в городе Ливерпуль состоялся первый полуфинал "Евровидения-2023". По результатам голосования в финал прошло 10 участников. Второй полуфинал состоится 11 мая, финал, в котором выступит группа от Украины TVORCHI, – 13 мая.

Читайте также: